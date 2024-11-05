Илон Маск подсчитал, кто победит на выборах президента США

Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск провел подсчеты и вывел гипотезу, кто и с каким отрывом может одержать победу на выборах президента США, сообщает Zakon.kz.

Своими измышлениями, проведенными на основе предыдущих выборов и досрочного голосования в нынешних, он поделился в соцсети X.

«Ниже приведены данные досрочного голосования республиканцев и демократов в колеблющихся штатах. Явка среди республиканцев в день выборов обычно намного выше, чем среди демократов, поэтому любой штат, в котором в настоящее время на досрочном голосовании преобладает республиканская партия, с большой вероятностью встанет на сторону Трампа. Пенсильвания, все еще изучающая демократию, имеет огромную явку в день выборов. Если в этот раз за Трампа лично проголосует то же число, что и в прошлый, он победит с перевесом в примерно 500 тыс. голосов (с разгромом)», – сделал вывод основатель SpaceX и владелец Tesla.

Below are the R minus D early vote deltas in swing states before tomorrow. Republican turnout on election day is usually much higher than Democrat, so any state currently leaning R in early voting is very likely to side with Trump.Pennsylvania, while still leaning D, has a… pic.twitter.com/1RziVhte02 — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2024

Отметим, что западные СМИ назвали семь штатов Америки колеблющимися. Это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин, Невада. Считается, что именно от проголосовавших в этих штатах будет зависеть исход выборов.

Президентские выборы в США решаются не путем подсчета общенационального количества голосов, а через Коллегию выборщиков, которая превращает выборы в голосование среди 50 штатов, причем 48 штатов отдают все свои голоса выборщиков одному победителю, а в Небраске и Мэне голоса распределяются как по результатам голосования в штате, так и по результатам голосования в округах по выборам в Конгресс. Кандидату необходимо набрать большинство – как минимум 270 из 538 голосов выборщиков, что возможно даже при проигрыше в общенациональном голосовании, как это сделал Трамп, став президентом в 2016 году, пишет Голос Америки.

Если все штаты, за исключением тех, где исход пока не известен, проголосуют так, как ожидается, это даст вице-президенту Харрис 226 голосов выборщиков, а Трампу – 219. Пока неизвестно, как распределятся оставшиеся 93 голоса.