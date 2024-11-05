Илон Маск подсчитал, кто победит на выборах президента США

Илон Маск подсчитал, кто победит на выборах президента США

Илон Маск подсчитал, кто победит на выборах президента США

Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск провел подсчеты и вывел гипотезу, кто и с каким отрывом может одержать победу на выборах президента США, сообщает Zakon.kz.

Своими измышлениями, проведенными на основе предыдущих выборов и досрочного голосования в нынешних, он поделился в соцсети X.

«Ниже приведены данные досрочного голосования республиканцев и демократов в колеблющихся штатах. Явка среди республиканцев в день выборов обычно намного выше, чем среди демократов, поэтому любой штат, в котором в настоящее время на досрочном голосовании преобладает республиканская партия, с большой вероятностью встанет на сторону Трампа. Пенсильвания, все еще изучающая демократию, имеет огромную явку в день выборов. Если в этот раз за Трампа лично проголосует то же число, что и в прошлый, он победит с перевесом в примерно 500 тыс. голосов (с разгромом)», – сделал вывод основатель SpaceX и владелец Tesla.

Отметим, что западные СМИ назвали семь штатов Америки колеблющимися. Это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин, Невада. Считается, что именно от проголосовавших в этих штатах будет зависеть исход выборов.

Президентские выборы в США решаются не путем подсчета общенационального количества голосов, а через Коллегию выборщиков, которая превращает выборы в голосование среди 50 штатов, причем 48 штатов отдают все свои голоса выборщиков одному победителю, а в Небраске и Мэне голоса распределяются как по результатам голосования в штате, так и по результатам голосования в округах по выборам в Конгресс. Кандидату необходимо набрать большинство – как минимум 270 из 538 голосов выборщиков, что возможно даже при проигрыше в общенациональном голосовании, как это сделал Трамп, став президентом в 2016 году, пишет Голос Америки.

Если все штаты, за исключением тех, где исход пока не известен, проголосуют так, как ожидается, это даст вице-президенту Харрис 226 голосов выборщиков, а Трампу – 219. Пока неизвестно, как распределятся оставшиеся 93 голоса.

youcanchoose

В Китае любовники сбежали от супругов и попали под суд

В Китае любовники сбежали от супругов и попали под суд

Чехол для хранения кистей `DECO.` UKIYO в форме сердца (большое)

Чехол для хранения кистей `DECO.` UKIYO в форме сердца (большое)

Пакистан закрывает начальные школы из-за опасного качества воздуха

Пакистан закрывает начальные школы из-за опасного качества воздуха

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на пошлины ЕС на китайские электромобили

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на пошлины ЕС на китайские электромобили

Более 36 человек погибли в результате падения переполненного автобуса в ущелье на севере Индии

Более 36 человек погибли в результате падения переполненного автобуса в ущелье на севере Индии

Россиянку осудят в Турции за оставление новорожденного в опасности

Россиянку осудят в Турции за оставление новорожденного в опасности

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.