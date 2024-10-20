Илон Маск пожаловался на власти США

Американский предприниматель Илон Маск пожаловался на власти США и заявил, что они заставили SpaceX изучить вероятность падения ракеты на акул и китов, сообщает Zakon.kz.

Об этом Маск заявил на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер, пишет РИА «Новости».

«SpaceX пришлось проводить исследование, чтобы проверить, попадет ли Starship по акуле. И я типа: океан большой, знаете, акул много, это не является невозможным, но это крайне маловероятно», – сказал Маск.

По его словам, он получил необходимые данные, заключив, что акулы будут в порядке, но ситуация напомнила ему «комедийную сценку», а после власти захотели уточнить, как дела обстоят с китами.

«Честно говоря, если космический корабль попадет в кита, так было предначертано, потому что вероятность такая низкая. Это как «Пункт назначения: китовая версия». Это была судьба кита», – подытожил предприниматель.

Напомним, ранее Маск отказался ехать в Осло на деловой ужин с норвежскими нефтяниками, пояснив, что это будет слишком сложный и дорогой перелет для него.

При этом мать американского предпринимателя, 76-летняя канадско-южноафриканская модель Мэй Маск, приехала в Алматы, где провела ребенку «тұсау кесу» (разрезание пут) – один из важнейших обрядов у казахов, который проводится, когда малыш начинает самостоятельно ходить.