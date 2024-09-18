Илон Маск предрек гибель человечества

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечество от гибели может спасти изучение космического пространства, сообщает Zakon.kz.

Миллиардер считает, что однажды большая комета столкнется с Землей и уничтожит практически все живое, как это неоднократно случалось в прошлом.