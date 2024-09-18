Илон Маск предрек гибель человечества

Илон Маск предрек гибель человечества

Илон Маск предрек гибель человечества

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечество от гибели может спасти изучение космического пространства, сообщает Zakon.kz.

Миллиардер считает, что однажды большая комета столкнется с Землей и уничтожит практически все живое, как это неоднократно случалось в прошлом.

«В конце концов Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и уничтожит всю жизнь. Либо (мы. – Прим. ред.) станем цивилизацией, которая путешествует в космосе, либо погибнем. Других вариантов нет», – написал Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter) 18 сентября 2024 года.

Илон Маск предрек гибель человечества

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