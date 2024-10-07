Илон Маск предрек конец США

Илон Маск предрек конец США

Илон Маск предрек конец США

Миллиардер Илон Маск заявил, что США придет конец, если на президентских выборах в ноябре победу одержит кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«Это был бы конец Америки», – написал Маск.

Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию, в которой утверждалось, что в случае победы демократов США превратятся в «однопартийное социалистическое государство».

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