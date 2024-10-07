Илон Маск предрек конец США
Миллиардер Илон Маск заявил, что США придет конец, если на президентских выборах в ноябре победу одержит кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).
«Это был бы конец Америки», – написал Маск.
Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию, в которой утверждалось, что в случае победы демократов США превратятся в «однопартийное социалистическое государство».
It would be the end of America https://t.co/Fs7x67DCZJ
— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2024