Илон Маск предрек конец США

Миллиардер Илон Маск заявил, что США придет конец, если на президентских выборах в ноябре победу одержит кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«Это был бы конец Америки», – написал Маск.

Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию, в которой утверждалось, что в случае победы демократов США превратятся в «однопартийное социалистическое государство».