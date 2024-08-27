Илон Маск призвал президента Франции раскрыть подробности ареста Павла Дурова

Илон Маск призвал президента Франции раскрыть подробности ареста Павла Дурова

Илон Маск призвал президента Франции раскрыть подробности ареста Павла Дурова

Американский миллиардер Илон Маск 27 августа 2024 года обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за задержания основателя Telegram Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 26 августа, Макрон в своем аккаунте в Х (Twitter) заявил, что «арест основателя Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования». Это, по словам французского лидера, «ни в коем случае не политическое решение».

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о том, почему он был арестован», – написал сегодня Илон Маск под публикацией Эммануэля Макрона.

Илон Маск призвал президента Франции раскрыть подробности ареста Павла Дурова

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, что их генеральному директору «нечего скрывать».

26 августа в прокуратуре Парижа рассказали, в чем обвиняют Павла Дурова.

Во время задержания основателя Telegram с ним находились телохранитель и девушка. После допроса их отпустили.

youcanchoose

В Афганистане утверждают, что новые законы не ущемляют права женщин

В Афганистане утверждают, что новые законы не ущемляют права женщин

Недалеко от Сочи произошло землетрясение

Недалеко от Сочи произошло землетрясение

Тело канадки смогли опознать спустя 20 лет с помощью теста ДНК

Тело канадки смогли опознать спустя 20 лет с помощью теста ДНК

Американский турист погиб в ледяной пещере Исландии

Американский турист погиб в ледяной пещере Исландии

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно испытал «дроны-самоубийцы»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно испытал «дроны-самоубийцы»

Экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского приговорили в России к шести годам колонии

Экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского приговорили в России к шести годам колонии

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.