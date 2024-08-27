Илон Маск призвал президента Франции раскрыть подробности ареста Павла Дурова

Американский миллиардер Илон Маск 27 августа 2024 года обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за задержания основателя Telegram Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 26 августа, Макрон в своем аккаунте в Х (Twitter) заявил, что «арест основателя Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования». Это, по словам французского лидера, «ни в коем случае не политическое решение».

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о том, почему он был арестован», – написал сегодня Илон Маск под публикацией Эммануэля Макрона.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, что их генеральному директору «нечего скрывать».

26 августа в прокуратуре Парижа рассказали, в чем обвиняют Павла Дурова.

Во время задержания основателя Telegram с ним находились телохранитель и девушка. После допроса их отпустили.