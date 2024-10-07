Илон Маск сменил аватарку в соцсети Х

Илон Маск сменил аватарку в соцсети Х

Илон Маск сменил аватарку в соцсети Х

6 октября американский предприниматель Илон Маск сменил фотографию своего профиля в принадлежащей ему соцсети Х, сообщает Zakon.kz.

Это сделано в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. На новом фото Маск стоит на фоне американского флага в кепке с официальным лозунгом кампании Трампа «Make America Great Again», что в переводе на русский язык означает «Сделаем Америку вновь великой».

Илон Маск сменил аватарку в соцсети Х

Также миллиардер заявил, что США придет конец, если на президентских выборах в ноябре победу одержит кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис.

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