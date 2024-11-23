Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в истории

Американский предприниматель Илон Маск побил собственный рекорд, став самым богатым человеком в истории, сообщает Zakon.kz.

Согласно обновленному рейтингу Bloomberg, его состояние оценивается в 348 миллиардов долларов.

Предыдущий рекорд Маска был зафиксирован в ноябре 2021 года, когда его капитал достиг 340 миллиардов долларов.

На данный момент Маск значительно обходит других миллиардеров. На втором месте рейтинга находится основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 219 миллиардов долларов.