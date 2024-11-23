Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в истории

Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в истории

Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в истории

Американский предприниматель Илон Маск побил собственный рекорд, став самым богатым человеком в истории, сообщает Zakon.kz.

Согласно обновленному рейтингу Bloomberg, его состояние оценивается в 348 миллиардов долларов.

Предыдущий рекорд Маска был зафиксирован в ноябре 2021 года, когда его капитал достиг 340 миллиардов долларов.

На данный момент Маск значительно обходит других миллиардеров. На втором месте рейтинга находится основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 219 миллиардов долларов.

youcanchoose

Финляндия вернула Китаю двух панд из-за больших расходов на их содержание

Финляндия вернула Китаю двух панд из-за больших расходов на их содержание

Tesla назвали самым опасным автомобилем

Tesla назвали самым опасным автомобилем

Житель Китая на 30 лет лишился сна после замечания начальника

Житель Китая на 30 лет лишился сна после замечания начальника

Китаянка решила собрать «зодиакальный набор» из детей

Китаянка решила собрать «зодиакальный набор» из детей

Запущенный с Байконура «Прогресс МС-29» с новогодними подарками пристыковался к МКС

Запущенный с Байконура «Прогресс МС-29» с новогодними подарками пристыковался к МКС

В Кыргызстане выясняют причины перебоев с доступом к интернету

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.