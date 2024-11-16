Илон Маск заявил о планах найти и уничтожить тех, кто подозревает его в связях с Россией

Илон Маск заявил о планах найти и уничтожить тех, кто подозревает его в связях с Россией

Илон Маск заявил о планах найти и уничтожить тех, кто подозревает его в связях с Россией

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что найдет и уничтожит тех, кто выступает с утверждениями о его контактах с Россией, сообщает Zakon.kz.

Сенаторы-демократы Джинн Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) и Джека Рида (от штата Род-Айленд) попросили федеральные власти США провести расследование в связи с утверждениями о контактах Маска с Москвой. На что предприниматель отреагировал очень резко.

«Я выясню, кто выступает с такими обвинениями, и уничтожу их», – написал он в X (ранее Twitter).

Отметим, что сенаторы задались вопросом, не следует ли лишить компанию Маска SpaceX прав на получение государственных контрактов.

«Они просто марионетки. Кто на самом деле написал этот документ и заставил этих болванов подписать его?» – отреагировал Маск.

Американская газета The Wall Street Journal в конце октября выступила с утверждением, что Маск поддерживает регулярные контакты с российской стороной, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не имел никаких контактов с Маском с момента их единственного разговора, состоявшегося до 2022 года.

Илон Маск был одним из наиболее видных сторонников Трампа во время его предвыборной кампании. Генеральный директор Tesla вложил не менее 118 млн долларов в поддержку Трампа. Он также раздавал по 1 млн долларов избирателям в колеблющихся штатах.

После победы на выборах Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве.

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