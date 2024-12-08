Imperia рекламы, рекламно-производственная компания
город: Минеральные Воды
Район: Минераловодский городской округ
Адрес: улица Кнышевского, 2
Индекс: 357202.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒962‒006‒55‒77
Сайт: nan
вид деятельности: Изготовление мебели под заказ, Изготовление рекламных конструкций, Мебельные фасады, Оперативная полиграфия, Размещение наружной рекламы, Рекламные агентства полного цикла, Световая реклама, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк