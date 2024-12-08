Imperia рекламы, рекламно-производственная компания

город: Минеральные Воды

Район: Минераловодский городской округ

Адрес: улица Кнышевского, 2

Индекс: 357202.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒962‒006‒55‒77

Сайт: nan

вид деятельности: Изготовление мебели под заказ, Изготовление рекламных конструкций, Мебельные фасады, Оперативная полиграфия, Размещение наружной рекламы, Рекламные агентства полного цикла, Световая реклама, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк