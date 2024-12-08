Империя кровли, магазин
город: Георгиевск
Район: Георгиевский городской округ
Адрес: Октябрьская улица, 99
Индекс: 357820.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒911‒29‒29
Сайт: nan
вид деятельности: Входные двери, Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 08:30 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду