Империя кровли, магазин

город: Георгиевск

Район: Георгиевский городской округ

Адрес: Октябрьская улица, 99

Индекс: 357820.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒911‒29‒29

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 08:30 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду