Империя Строй

город: Ярославль

Район: Ярославль городской округ

Адрес: проспект Октября, 94

Индекс: 150044.0

Телефон: +7 (4852) 33‒22‒55

Мобильный Телефон: +7‒930‒115‒01‒02

Сайт: http://www.imperiyast.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кирпич, Кровельные материалы, Кровельные работы, Лакокрасочные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство фундамента, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарн

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком