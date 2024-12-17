Империя стройки, оптово-розничная фирма

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: улица Новороссийская, 220 лит Г

Индекс: 350059.0

Телефон: +7 (861) 212‒53‒23

Мобильный Телефон: +7‒918‒138‒58‒73

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк