Империя стройки, оптово-розничная фирма
город: Краснодар
Район: Краснодар городской округ
Адрес: улица Новороссийская, 220 лит Г
Индекс: 350059.0
Телефон: +7 (861) 212‒53‒23
Мобильный Телефон: +7‒918‒138‒58‒73
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк