Импульс, компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: улица 22 Партсъезда, 10а

Индекс: 443022.0

Телефон: +7 (846) 342‒52‒80

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Остекление / отделка балконов и лоджий, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк