Импульс, компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: улица 22 Партсъезда, 10а
Индекс: 443022.0
Телефон: +7 (846) 342‒52‒80
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Входные двери, Остекление / отделка балконов и лоджий, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк