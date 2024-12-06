Имя Мухаммад стало самым популярным в Англии

Имя Мухаммад стало самым популярным в Англии

Имя Мухаммад стало самым популярным в Англии

В рейтинге 100 самых популярных имен для мальчиков в Англии и Уэльсе за 2023 год первое место заняло имя Мухаммад, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что мусульманское имя Мухаммад впервые возглавило рейтинг. Однако у него есть множество вариантов написания – Мохаммед, Мухаммед, Мухаммет и другие. Если сгруппировать их все, то получится, что имя занимало лидерские позиции на протяжении более чем 10 лет.

По данным Daily Mail, в 2023 году более 4600 новорожденных были названы Мухаммадами. Это почти на 500 мальчиков больше, чем в 2022 году. На втором месте рейтинга – Ной. Это имя в прошлом году получили 4382 младенца против 4586 в 2022 году. Третью позицию занял Оливер, но при этом распространенность имени также сократилась.

В списке женских имен восьмой год подряд самым распространенным в Англии и Уэльсе остается Оливия. Второе место занимает Амелия, третье – Айла.

В адрес жителей Великобритании Кейт Миддлтон поделилась пронзительным письмом.

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