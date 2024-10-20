Индианки выступили против ношения бороды мужчинами

Индианки выступили против ношения бороды мужчинами

Индианки выступили против ношения бороды мужчинами

19 октября женщины Индии вышли на митинг против ношения бороды мужчинами, сообщает Zakon.kz.

Как передает INDEPENDET, таким образом индианки хотят прекратить раздражение на коже, которое возникает при поцелуях c бородатыми мужчинами. В число митингующих вошли женщины из университета в Прадеше.

Индианки выступили против ношения бороды мужчинами

Они маршировали по улицам с искусственными бородами, держа в руках плакаты «Нет чистого бритья – нет любви».

«Хотя бороды имеют в Индии культурные корни, они также связаны с таким заболеванием, как контактный дерматит», – говорится в публикации.

На видео видно, как зрители хихикали и снимали на телефоны протестующих женщин.

Тем временем в стране стартовал свадебный сезон. Благодаря традициям, эксперты из Индии надеются пополнить бюджет страны примерно на 70 млрд долларов.

youcanchoose

Автомобиль Михаэля Шумахера выставили на аукцион

Автомобиль Михаэля Шумахера выставили на аукцион

Похоронное бюро в Польше извинилось после того, как тело выпало из катафалка на дорогу

Похоронное бюро в Польше извинилось после того, как тело выпало из катафалка на дорогу

В Индии бык спас хозяина от разъяренного крокодила

В Индии бык спас хозяина от разъяренного крокодила

В Молдове проходят выборы президента и референдум по вступлению в ЕС

В Молдове проходят выборы президента и референдум по вступлению в ЕС

Маск пообещал разыгрывать по $1 млн каждый день до выборов президента США

Маск пообещал разыгрывать по $1 млн каждый день до выборов президента США

В Китае мальчик два года ходил с застрявшим в носу шурупом

В Китае мальчик два года ходил с застрявшим в носу шурупом

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.