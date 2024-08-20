Индийские врачи отказываются прекращать забастовку из-за жестокого изнасилования их коллеги

17 августа 2024 года государственные больницы по всей Индии отказались принимать пациентов, кроме экстренных, из-за жестокого изнасилования и убийства молодой женщины-врача, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, медики потребовали более безопасных рабочих мест и скорейшего принятия правовых мер после изнасилования и убийства 31-летней женщины-стажера в медицинском колледже и больнице RG Kar в восточной Калькутте.

«Наше бессрочное прекращение работы и сидячая забастовка будут продолжаться до тех пор, пока наши требования не будут выполнены», – сказала доктор Аникет Махата, представитель бастующих молодых врачей на объекте RG Kar.

В ответ на это правительство обещало создать комитет, который предложит пути повышения безопасности врачей, и призвало их вернуться на работу, но медики не поверили обещанию.

Забастовки начались в Калькутте и быстро распространились на другие города и штаты, превратившись в общенациональную акцию.

Даже болельщики двух крупнейших футбольных клубов штата Западная Бенгалия отложили в сторону извечное соперничество и вышли на улицы города, требуя справедливости для жертвы и безопасности врачей.

Врачи в столице Индии Дели и штате Одиша также пообещали продолжить забастовку до тех пор, пока их требования не будут выполнены.