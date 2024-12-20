Интэк, производственная компания

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: Теневой переулок, 16в

Индекс: 354000.0

Телефон: +7 (862) 237‒41‒42

Мобильный Телефон: +7‒918‒000‒75‒89

Сайт: http://decorsochi.com

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк