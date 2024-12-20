Интэк, производственная компания
город: Сочи
Район: Сочи городской округ
Адрес: Теневой переулок, 16в
Индекс: 354000.0
Телефон: +7 (862) 237‒41‒42
Мобильный Телефон: +7‒918‒000‒75‒89
Сайт: http://decorsochi.com
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк