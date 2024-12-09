ИНТЕР ГРУПП ТД, компания

город: Ульяновск

Район: Ульяновск городской округ

Адрес: Мелекесская, 4Б

Индекс: 432046.0

Телефон: +7 (8422) 58‒10‒69

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ig73.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Материалы для дорожного строительства, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Строительство административных зданий, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк