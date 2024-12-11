Интерьерные духи `ETERIA COSMO` Апельсин, гардения и душистый горошек 45 мл

Интерьерные духи `ETERIA COSMO` Апельсин, гардения и душистый горошек 45 мл

Интерьерные духи `ETERIA COSMO` Апельсин, гардения и душистый горошек 45 мл

939 ₽ 798 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 131 г
  • Высота упаковки: 205 мм
  • Ширина упаковки: 52 мм
  • Длина упаковки: 52 мм
  • Раздел: освежители воздуха
  • Артикул 237913
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Ароматический диффузор Апельсин гардения и душистый горошек ETERIA COSMO 45 мл.

Пирамида аромата:
СЛАДКИЙ АПЕЛЬСИН
ГАРДЕНИЯ
ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК

Привнесите в свой дом нежность и радость с ароматом «Апельсин гардения и душистый горошек». Сладкий апельсин Сицилии раскроет свою сочность и свежесть, наполняя воздух теплым и ярким ароматом. Гардения добавляет ноты благоухания и элегантности, а аромат душистого горошка придает композиции легкую сладость. Результатом является аромат, который подарит вам чувство летней радости и умиротворения в любое время года.

В ассортименте ETERIA COSMO представлены ароматические диффузоры на бесспиртовой гипоаллергенной основе в темных стеклянных бутылочках в аптечном дизайне и крафтовой экологичной упаковке.

В основе всех средств и ароматов уникальные технологии этичного производства и отсутствие парабенов, сульфатов и продуктов нефтепереработки.

Ароматический диффузор 45 мл:
1.Время работы: 4-6 недель
2.Площадь ароматизации: до 15 м²
3.В комплекте 5 фибровых палочек из прессованного волокна

Способ применения: Достаньте содержимое из коробки, освободите фибровые палочки от скотча, открутите крышку от… диффузора, выдавите белую защитную мембрану, закрутите крышечку обратно, вставьте палочки. Интенсивность аромата регулируется количеством палочек – чем их больше, тем аромат насыщеннее. Начинайте с 2-3 палочек и постепенно добавляйте по одной до достижения оптимальной интенсивности аромата. Для эффективной работы диффузора необходимо движение воздуха.

Состав: Безспиртовая растительная основа, ароматические масла, фибровые палочки в комплекте. Обзор от бренда

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