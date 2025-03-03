Интерьерные духи `GAMMA D`ORO` Королевское манго 55 мл
659 ₽ С максимальной
скидкой по карте Товара нет в наличии Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Вес в упаковке: 125 г
- Высота упаковки: 126 мм
- Ширина упаковки: 42 мм
- Длина упаковки: 42 мм
- Раздел: освежители воздуха
- Артикул 231622
- Страна: ТУРЦИЯ/ TURKEY
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Все товары бренда Аромадиффузор королевское манго от бренда Gamma D’ORO. Аромат манго — благородно сладкий и фруктовый, с цветочными и древесными оттенками. Благодаря своему тропическому происхождению создаёт тёплую и расслабляющую атмосферу.
Способ применения: «1. Достаньте из коробки все содержимое, откройте верхнюю крышку на флаконе. 2. Аккуратно извлеките… пробку из горлышка флакона. 3. Возьмите фибровые палочки. Вставьте все или часть палочек в горлышко флакона, чтобы определить подходящую интенсивность аромата. 4. Если необходимо повысить интенсивность аромата, каждые 3 дня переворачивайте палочки и другим концом вставляйте их во флакон.»
Состав: объемная доля этилового спирта 30%, парфюмерная композиция, вода Обзор от бренда