Интерьерные духи `GAMMA D`ORO` Королевское манго 55 мл

659 ₽ С максимальной

скидкой по карте Товара нет в наличии Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 125 г

Высота упаковки: 126 мм

Ширина упаковки: 42 мм

Длина упаковки: 42 мм

Раздел: освежители воздуха

Артикул 231622

Страна: ТУРЦИЯ/ TURKEY



Все товары бренда Аромадиффузор королевское манго от бренда Gamma D’ORO. Аромат манго — благородно сладкий и фруктовый, с цветочными и древесными оттенками. Благодаря своему тропическому происхождению создаёт тёплую и расслабляющую атмосферу.

Способ применения: «1. Достаньте из коробки все содержимое, откройте верхнюю крышку на флаконе. 2. Аккуратно извлеките… пробку из горлышка флакона. 3. Возьмите фибровые палочки. Вставьте все или часть палочек в горлышко флакона, чтобы определить подходящую интенсивность аромата. 4. Если необходимо повысить интенсивность аромата, каждые 3 дня переворачивайте палочки и другим концом вставляйте их во флакон.»

Состав: объемная доля этилового спирта 30%, парфюмерная композиция, вода Обзор от бренда