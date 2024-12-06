Интерьерные духи `LELEA` Mango-Papaya 50 мл

Интерьерные духи `LELEA` Mango-Papaya 50 мл

Интерьерные духи `LELEA` Mango-Papaya 50 мл

399 ₽ 199 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 165 г
  • Высота упаковки: 185 мм
  • Ширина упаковки: 55 мм
  • Длина упаковки: 55 мм
  • Раздел: освежители воздуха
  • Артикул 224423
  • Страна: ТУРЦИЯ/ TURKEY

Все товары бренда Ароматический диффузор «Mango Papaya» наполнит Ваш дом тонким фруктовым ароматом. Аромадиффузор с палочками станет прекрасным дополнением к любому домашнему или офисному интерьеру.

Способ применения: Откройте упаковку, достаньте флакон с ароматической жидкостью и палочки. Снимите крышку, поставьте… палочки внутрь флакона. Для поддержания аромата необходимо переворачивать палочки через день. Регулировать аромат можно уменьшая или увеличивая число палочек. Ароматизатора хватает на 4 недели использования.

Состав: Alcohol Denat.(64-17-5), Parfum, Benzyl Alcohol (100-51-6), Benzyl Benzoate (120-51-4), Benzyl Salicylate (118-58-1), Citral (5392-40-5), Citronellol (106-22-9), Farnesol (4602-84-0), Geraniol (106-24-1), Hexyl Cinnamal (101-86-0), Limonene (5989-27-5), Linalool (78-70-6), Propylene Glycol (57-55-6). Обзор от бренда

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