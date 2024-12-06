Интерьерные духи `LELEA` White Jasmin 50 мл

399 ₽ 199 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 160 г

Высота упаковки: 185 мм

Ширина упаковки: 55 мм

Длина упаковки: 55 мм

Раздел: освежители воздуха

Артикул 224421

Страна: ТУРЦИЯ/ TURKEY



Все товары бренда Ароматический диффузор «White Jasmine» наполнит Ваш дом свежим цветочным ароматом. Аромадиффузор с палочками станет прекрасным дополнением к любому домашнему или офисному интерьеру.

Способ применения: Откройте упаковку, достаньте флакон с ароматической жидкостью и палочки. Снимите крышку, поставьте… палочки внутрь флакона. Для поддержания аромата необходимо переворачивать палочки через день. Регулировать аромат можно уменьшая или увеличивая число палочек. Ароматизатора хватает на 4 недели использования.

Состав: Alcohol Denat.(64-17-5), Parfum, Alpha-Isomethyl Ionone (127-51-5), Benzyl Alcohol (100-51-6), Cinnamal Alcohol (104-55-2), Citral (5392-40-5), Citronellol (106-22-9), Geraniol (106-24-1), Hexyl Cinnamal (101-86-0), Limonene (5989-27-5), Linalool (78-70-6), Propylene Glycol (57-55-6). Обзор от бренда