Интерьерные духи `LELEA` White Jasmin 50 мл
399 ₽ 199 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Вес в упаковке: 160 г
- Высота упаковки: 185 мм
- Ширина упаковки: 55 мм
- Длина упаковки: 55 мм
- Раздел: освежители воздуха
- Артикул 224421
- Страна: ТУРЦИЯ/ TURKEY
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Все товары бренда Ароматический диффузор «White Jasmine» наполнит Ваш дом свежим цветочным ароматом. Аромадиффузор с палочками станет прекрасным дополнением к любому домашнему или офисному интерьеру.
Способ применения: Откройте упаковку, достаньте флакон с ароматической жидкостью и палочки. Снимите крышку, поставьте… палочки внутрь флакона. Для поддержания аромата необходимо переворачивать палочки через день. Регулировать аромат можно уменьшая или увеличивая число палочек. Ароматизатора хватает на 4 недели использования.
Состав: Alcohol Denat.(64-17-5), Parfum, Alpha-Isomethyl Ionone (127-51-5), Benzyl Alcohol (100-51-6), Cinnamal Alcohol (104-55-2), Citral (5392-40-5), Citronellol (106-22-9), Geraniol (106-24-1), Hexyl Cinnamal (101-86-0), Limonene (5989-27-5), Linalool (78-70-6), Propylene Glycol (57-55-6). Обзор от бренда