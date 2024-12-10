Интерьеры и экстерьеры, художественно-производственная компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Московское шоссе 20 километр, 33
Индекс: 443028.0
Телефон: +7 (846) 990‒79‒17
Мобильный Телефон: +7‒927‒732‒12‒00
Сайт: http://firstvolga.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк