Интерьеры и экстерьеры, художественно-производственная компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Московское шоссе 20 километр, 33

Индекс: 443028.0

Телефон: +7 (846) 990‒79‒17

Мобильный Телефон: +7‒927‒732‒12‒00

Сайт: http://firstvolga.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк