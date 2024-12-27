Интериор металл, компания
город: Элиста
Район: Элиста городской округ
Адрес: улица Юрия Клыкова, 79а
Индекс: nan
Телефон: +7 (84722) 6‒11‒44
Мобильный Телефон: +7‒927‒646‒37‒37
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Сварочные работы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду