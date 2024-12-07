Интеркров, торговая компания
город: пос. Пригородный
Район: Сосновский район
Адрес: Ласковая улица, 2а/6
Индекс: 456506.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒909‒077‒70‒77
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк