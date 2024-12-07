Интеркров, торговая компания

город: пос. Пригородный

Район: Сосновский район

Адрес: Ласковая улица, 2а/6

Индекс: 456506.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒909‒077‒70‒77

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк