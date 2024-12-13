Интерпластика, производственно-монтажная компания

город: Абакан

Район: Абакан городской округ

Адрес: Ташебинский промышленный узел, промплощадка Абаканвагонмаш, лит Б63

Индекс: 655017.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒933‒333‒33‒81

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Окна, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк