Иранскую студентку, раздевшуюся в знак протеста, отправили на принудительное лечение

Иранскую студентку Аху Дарьяи, которая разделась в знак протеста против ношения хиджаба, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщает Zakon.kz.

Слова министра науки Ирана Хоссейна Симаи Саррафа цитирует издание IranWire.

«Сейчас Дарьяи проходит лечение при поддержке своей семьи», – заявил чиновник.

При этом, по данным из независимых источников, ранее у студентки не было никаких проблем с психикой. Правозащитники заявляют, что девушку подвергают лечению сильнодействующими препаратами.

Напомним, 2 ноября 2024 года студентка Исламского университета Азад в Тегеране сняла одежду и прошлась по кампусу, протестуя против ношения хиджаба. До этого ее подвергли притеснениям за неправильное ношение хиджаба члены военизированного формирования «Басидж». Тогда с нее сорвали платок и одежду.