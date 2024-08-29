Ирина Аллегрова заявила о завершении карьеры

Народная артистка России Ирина Аллегрова рассказала, что планирует завершить карьеру, сообщает Zakon.kz.

По информации портала «СтарХит», выступление Аллегровой на «Новой волне» может стать одним из последних. В ноябре она примет участие в юбилейных концертах композитора Игоря Крутого, поскольку всегда «готова сделать для него исключение». Крутой, пишет издание, знает о планах Аллегровой уйти со сцены.

Ирина Аллегрова начинала музыкальную карьеру в различных ансамблях и группах, а с 90-х годов стала выступать сольно. В 1992 году вышел ее первый альбом, получивший название «Странник мой» – примерно в те же годы певица стала настоящей звездой российской эстрады и начала регулярно давать концерты на крупнейших площадках страны.

В 2010 году Аллегрова указом президента получила звание народной артистки России.