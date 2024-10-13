Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в шантаже и абьюзе

Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова 43-летняя Ирина Болгар обвинила основателя Telegram в шантаже и абьюзе по отношению к детям, сообщает Zakon.kz.

13 октября на своей странице она разместила видео, на котором Дуров сидит за обеденным столом с детьми Ирины Болгар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Bolgar (@missbolgar)

«Мне странно видеть, как люди поддерживают и оправдывают Павла Дурова, человека, который бросил своих детей и манипулятивно оставил их без финансовой поддержки. И я даже не говорю о какой-либо другой форме поддержки. Сейчас он лжет, пытаясь выставить себя в лучшем свете. Это человек, который по собственной воле прекратил контакт с детьми, неоднократно проявлял к ним абьюзивное поведение и перестал поздравлять с днями рождения уже в 2021 году, когда все это началось», – написала она под постом.

По словам женщины, Дуров лжет, утверждая, что они никогда не были парой.

«Сумма алиментов, запрошенная в иске, была рассчитана швейцарскими семейными юристами в соответствии с законами Швейцарии, применимыми к нам как к резидентам этой страны. Расчеты основаны на документированных расходах на детей за прошедшие годы и покрывают весь период их воспитания, включая будущие образовательные расходы. Все заявления Дурова по этому поводу не имеют смысла», – подчеркнула она.

Болгар заявила, что Дуров оказывает на нее давление с целью заставить ее переехать в ОАЭ.

«Он не скрывает своих намерений, что видно из нашей личной переписки. Он предупредил меня, что если я вообще подумаю обратиться в суд, финансовая поддержка будет прекращена и никогда не возобновится. Он также предупредил, что наши и детские европейские документы будут аннулированы. Он отказался подписывать какие-либо согласия на продление документов детей, хотя делал это ежегодно до этого. Он напрямую шантажирует меня, говоря, что только если я перееду в ОАЭ, финансирование возобновится», – заключила она.

Впервые о совместных с Дуровым детях Болгар объявила в конце июня 2024 года. Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей. 1 октября Ирина Болгар заявила, что напишет книгу о семейной жизни с Дуровым.

4 октября представитель Павла Дурова заявил, что основатель Telegram и Ирина Болгар «никогда не состояли в романтических отношениях», а их взаимодействие носило исключительно деловой характер.