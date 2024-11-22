Исландский вулкан извергается седьмой раз за год

Исландский вулкан извергается седьмой раз за год

Исландский вулкан извергается седьмой раз за год

20 ноября 2024 года недалеко от столицы Исландии, Рейкьявик, произошло извержение вулкана. Это стало седьмым извержением в этом районе с декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в Исландской метеорологической службе пояснили, что длина трещины на вулкане, расположенном на полуострове Рейкьянес в Исландии на юго-западе страны, оценивается примерно в 3 км.

Извержение началось вскоре после 23:00 по местному времени в среду, а спустя три часа Метеобюро сообщило, что трещина перестала расширяться.

«Извержение произошло в том же месте, что и последнее в августе этого года. Городу Гриндавику поток лавы не угрожает», – заявил телеканалу CNN представитель Исландского совета по туризму Снорри Вальссон.

С января 2020 года на полуострове Рейкьянес в Исландии произошло 10 извержений.

Население Исландии составляет около 400 тыс. человек, и это одна из самых активных вулканических зон в мире. Она расположена на постоянно активной геологической границе между Северной Америкой и Европой.

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