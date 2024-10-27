Испанец хотел провезти в интересном месте 120 колец и браслетов, но его поймали

Испанец хотел провезти в интересном месте 120 колец и браслетов, но его поймали

Испанец хотел провезти в интересном месте 120 колец и браслетов, но его поймали

В аэропорту Барселоны задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти из Испании 120 ювелирных украшений и частицы золота, сообщает Zakon.kz.

Среди изъятых пограничниками предметов были браслеты, цепочки, медали, кольца и серьги. При этом спрятал их мужчина в районе собственных ягодиц, передает агентство EFE.

Извлеченный «клад» шокировал даже повидавших многое таможенников: внутри оказались восемь браслетов, 23 цепочки, 17 медалей, семь нательных крестов, 19 колец, 15 серег и 32 отдельных фрагмента различных золотых украшений.

Выяснилось, что 41-летний испанец собирался вылететь в Алжир. Во время прохождения контроля безопасности он привлек внимание пограничников нервным поведением.

Теперь мужчину подозревают в контрабанде и ему может грозить уголовное наказание.

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