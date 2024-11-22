Испания объявила о готовности легализовать трудоспособных мигрантов

Испания объявила о готовности легализовать трудоспособных мигрантов

Испания объявила о готовности легализовать трудоспособных мигрантов

Испанские власти намерены проводить легализацию до 300 тыс. мигрантов в год, сообщает Zakon.kz.

Совет министров страны утвердил новый Регламент по иностранцам. Ежегодно в течение трех лет будут легализовывать до 300 тыс. незаконно прибывших мигрантов. Об этом 19 ноября заявила министр миграции Эльма Саис на своей странице в Х.

Согласно новым правилам, мигрантам упростят процедуры получения разрешений на работу и проживание. Так власти хотят восполнить нехватку рабочей силы в стране. Это связано с тем, что население стареет, а рождаемость по итогам 2023 года рекордно низкая.

«Испания должна сделать выбор между тем, чтобы быть открытой и процветающей страной или закрытой и бедной, и мы выбрали первое».Эльма Саис

Избранный президент США, напротив, готов ввести режим ЧС для массовой депортации нелегалов.

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