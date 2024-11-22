Испания объявила о готовности легализовать трудоспособных мигрантов

Испанские власти намерены проводить легализацию до 300 тыс. мигрантов в год, сообщает Zakon.kz.

Совет министров страны утвердил новый Регламент по иностранцам. Ежегодно в течение трех лет будут легализовывать до 300 тыс. незаконно прибывших мигрантов. Об этом 19 ноября заявила министр миграции Эльма Саис на своей странице в Х.

Quiero acabar el día agradeciendo de corazón al equipo del Ministerio que ha puesto en marcha el nuevo Reglamento de Extranjería.Ha habido noches en vela, intercambios, trámites exigentes, pero siempre desde el convencimiento de va a transformar nuestro país a mejor 🇪🇸🙏 pic.twitter.com/MGpztSpuKf — Elma Saiz (@SaizElma) November 19, 2024

Согласно новым правилам, мигрантам упростят процедуры получения разрешений на работу и проживание. Так власти хотят восполнить нехватку рабочей силы в стране. Это связано с тем, что население стареет, а рождаемость по итогам 2023 года рекордно низкая.

«Испания должна сделать выбор между тем, чтобы быть открытой и процветающей страной или закрытой и бедной, и мы выбрали первое».Эльма Саис

Избранный президент США, напротив, готов ввести режим ЧС для массовой депортации нелегалов.