Испанцы вышли на массовые протесты в Валенсии

Испанцы вышли на массовые протесты в Валенсии

Испанцы вышли на массовые протесты в Валенсии

Десятки тысяч испанцев вышли 9 ноября на массовые протесты в Валенсии после разрушительного наводнения, сообщает Zakon.kz.

Как передает Times Union, произошли стычки с полицией. Протестующие бросали камни и фейерверки, в ответ правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ.

Люди требуют отставки главы региона Карлоса Масона. Его правительство критикуют за медленную работу. Со слов протестующих, власти опоздали с смс-рассылкой о наводнении, а силовиков направили в зону бедствия лишь несколько дней спустя. Поэтому сначала там работали волонтеры.

В результате наводнений в испанской Валенсии погибли более 220 человек.

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