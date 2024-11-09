Испанцы вышли на массовые протесты в Валенсии

Десятки тысяч испанцев вышли 9 ноября на массовые протесты в Валенсии после разрушительного наводнения, сообщает Zakon.kz.

Как передает Times Union, произошли стычки с полицией. Протестующие бросали камни и фейерверки, в ответ правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ.

🚨#BREAKING: Riot Police attack crowd in Valencia, Spain, in protest demanding resignation of regional head following devastating flooding in the city. pic.twitter.com/8GoHDKUuf5 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) November 9, 2024

Люди требуют отставки главы региона Карлоса Масона. Его правительство критикуют за медленную работу. Со слов протестующих, власти опоздали с смс-рассылкой о наводнении, а силовиков направили в зону бедствия лишь несколько дней спустя. Поэтому сначала там работали волонтеры.

BREAKING: Thousands of protesters have gathered in Valencia this evening after flooding killed over 220 people in eastern Spainhttps://t.co/PAiZ4D1jU3📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ApS7UDz6sb — Sky News (@SkyNews) November 9, 2024

В результате наводнений в испанской Валенсии погибли более 220 человек.