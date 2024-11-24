Исследователи признали оленей более опасными, чем акулы или аллигаторы

Исследователи признали оленей более опасными, чем акулы или аллигаторы

Исследователи признали оленей более опасными, чем акулы или аллигаторы

Столкновения оленей с транспортными средствами – это проблема большей части Соединенных Штатов и других стран. Как выяснили исследователи, при таком инциденте можно даже погибнуть, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, поразительные статистические данные по Соединенным Штатам, опубликованные в ноябре 2022 года в журнале Cell Biology выглядят так:

  • Ежегодно происходит около 2,1 млн столкновений оленей с транспортными средствами;
  • Ежегодные экономические потери от столкновений составляют более 10 млрд долларов;
  • Ежегодно они становятся причиной около 59 тыс. человеческих травм и 440 человеческих смертей.

Кип Адамс, главный специалист по охране природы Национальной ассоциации оленей, отмечает, что олени ежегодно представляют для американцев гораздо большую опасность, чем акулы, аллигаторы, медведи и ядовитые змеи – вместе взятые. Например, в 2023 году в Соединенных Штатах от нападения акул погибло всего два человека.

Соединенные Штаты не одиноки в проблеме с оленями. Например, исследование, проведенное в 2023 году шотландским агентством по охране природы NatureScot, подсчитало, что в Соединенном Королевстве ежегодно в результате столкновений оленей с транспортными средствами получают травмы или погибают 700 человек.

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