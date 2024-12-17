Итера, компания
город: Таганрог
Район: Таганрог городской округ
Адрес: Социалистическая, 138
Индекс: nan
Телефон: +7 (8634) 62‒63‒43
Мобильный Телефон: +7‒908‒191‒17‒11
Сайт: http://iteraroof.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Строительство бань / саун, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк