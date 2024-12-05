Из-за поломки крупной электростанции Куба погрузилась во мрак

Из-за поломки крупной электростанции Куба погрузилась во мрак

Из-за поломки крупной электростанции Куба погрузилась во мрак

Новое масштабное отключение электроэнергии погрузило Кубу во тьму после того, как вышла из строя одна из крупнейших электростанций острова, сообщает Zakon.kz.

Новое масштабное отключение электроэнергии погрузило Кубу во тьму 4 декабря после того, как вышла из строя одна из крупнейших электростанций острова, в результате чего миллионы людей остались без электричества и власти приостановили учебные занятия и работу на неопределенный срок.

Отключение электричества затронуло всю страну. Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы Висенте де ла О заявил, что электроснабжение будет полностью восстановлено днем 5 декабря.

В последние месяцы энергосистема Кубы страдает от частых отключений, более половины страны сталкиваются с отключениями электроэнергии в часы пик. Отключения вызваны нехваткой топлива и неисправностями старых теплоэлектростанций.

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