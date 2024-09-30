Из-за сильнейшего урагана погибли более 90 жителей США

Из-за сильнейшего урагана погибли более 90 жителей США

Из-за сильнейшего урагана погибли более 90 жителей США

На Соединенные Штаты Америки в минувший четверг, 26 сентября 2024 года, обрушился сильнейший за всю историю ураган – «Хелен», который унес десятки жизней и лишил электроснабжения миллионы людей, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, из-за урагана погибли по меньшей мере 95 человек в шести штатах.

«Случаи смерти зарегистрированы в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Северной Каролине, Вирджинии и Теннесси», – говорится в сообщении.

Как уточняется, по меньшей мере 36 человек погибли в Северной Каролине, 25 человек – в Южной Каролине, 17 человек – в Джорджии, 11 человек – во Флориде, два человека – в Вирджинии, и четыре смерти были зарегистрированы в Теннесси.

Также сообщается, что из-за «Хелен»  закрыты около 300 дорог в Северной Каролине и еще 150 – в Южной Каролине. Это затруднило доставку воды в город Уивервилль в округе Банкомб, который остался без электричества и воды.

«Около 2,1 млн потребителей электроэнергии остались без электричества в Южной Каролине, Северной Каролине, Джорджии, Флориде и Вирджинии, согласно PowerOutage.us», – пишет телеканал.

Федеральные правительства Северной Каролины, Флориды и Джорджии объявили в штатах чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Правительство направило 200 человек, которые оценивают, как пострадали больницы, дома престарелых и другие учреждения по уходу, а также отправляют целевые группы по оказанию медицинской помощи.

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Публикация от CNN (@cnn)

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