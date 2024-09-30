Из-за стихийного потопа в Непале массово закрывают школы

Из-за стихийного потопа в Непале массово закрывают школы

Из-за стихийного потопа в Непале массово закрывают школы

В Непале из-за проливных дождей погибли около 150 человек и десятки пропали без вести. По этой причине чиновники страны заявили, что школы в районах, пострадавших от наводнения, будут закрыты в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

По информации Al Jazeera, здания университетов и школ, поврежденные дождями, нуждаются в ремонте.

Как говорят эксперты, в некоторых районах Катманду выпало до 322,2 мм осадков, в результате чего уровень воды в главной реке Багмати поднялся на 2,2 м выше опасной отметки.

На телевизионных кадрах видно, как полицейские-спасатели в резиновых сапогах по колено с помощью кирок и лопат расчищают грязь и извлекают 16 тел пассажиров из двух автобусов, снесенных огромным оползнем, на ключевом маршруте в Катманду.

Летний муссон приносит Южной Азии 70-80 процентов годового количества осадков.

В то время как смертоносные наводнения и оползни, вызванные дождями, являются обычным явлением в регионе в этот период, синоптики Непала связывают эти ливни с изменением климата и областью низкого давления в Бенгальском заливе, которая простирается на части соседней Индии.

Климатологи из Международного центра комплексного развития горных районов утверждают, что бессистемное развитие увеличивает риски изменения климата в Непале.

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