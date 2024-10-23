Из-за танцев на каблуках уволили с работы жительницу Канарских островов

Из-за танцев на каблуках уволили с работы жительницу Канарских островов

Женщину уволили из компании после видео с танцами на каблуках, сообщает Zakon.kz.

Как передает La Vanguardia, видео с танцами на каблуках женщина опубликовала в соцсетях. Пикантность ситуации в том, что в это время она 10 месяцев находилась на больничном из-за операции на ноге.

После увольнения она обратилась в суд Лас-Пальмас, но там подтвердили правомерность увольнения. Дело дошло до Верховного суда Канарских островов, который также вынес решение в пользу работодателя.

«Танцы и прыжки на каблуках несовместимы с выздоровлением от патологии, поражающей стопу», – заключил суд.

Турецкие пастухи продолжают манипулировать своими работодателями. Теперь, помимо внушительного соцпакета, им понадобились услуги массажистов.

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