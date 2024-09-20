Из зоопарка в Англии сбежала любимица посетителей – капибара Корица

Зоопарк Hoo Zoo and Dinosaur World из английского графства Шропшир сообщил о сбежавшей любимице – капибаре по кличке Корица (Cinnamon). В последний раз ее видели 14 сентября вечером, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, представители семейного зоопарка просят местных жителей помочь с поисками. Сами сотрудники организации ищут капибару круглосуточно, но результатов нет.

Специалисты рассказали, что Корица выбралась за ограду вольера и, вероятно, скрылась в близлежащих лесах. Не исключено, что животное сейчас находится в непосредственной близости от зоопарка, Хамбер-парка и прилегающих полей, где достаточно корма и много прудов.

Специалисты просят жителей не пытаться поймать животное самостоятельно. Капибары обычно дружелюбны, но, если их встревожить или напугать, они могут стать непредсказуемыми.

Зоологи просят тех, кто заметит животное, позвонить в зоопарк.