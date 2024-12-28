Изба+, торгово-строительная фирма

город: Коломна

Район: Коломна городской округ

Адрес: улица Октябрьской революции, 387Б

Индекс: 140406.0

Телефон: +7 (4966) 10‒07‒85

Мобильный Телефон: +7‒916‒646‒03‒93

Сайт: nan

вид деятельности: Жалюзи, Кровельные материалы, Кровельные работы, Окна, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк