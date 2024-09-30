Изменение климата во Франции создает проблемы для винодельческого региона

Изменение климата во Франции создает проблемы для винодельческого региона

Изменение климата во Франции создает проблемы для винодельческого региона

Любители вина по всему миру могут столкнуться с трудностями при получении «миллезима» 2024 года – вина, которое производится из урожая одного года. Оно будет доступно в меньших количествах, чем обычно, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, в 2024 году большая часть винодельческой Франции столкнулась с одним из самых дождливых лет за всю историю наблюдений на фоне меняющегося климата. До этого французские виноградники страдали от засухи и жары.

Испытание началось в апреле с заморозков. Затем в мае на регион обрушился двойной град. Затем пошел беспощадный дождь, вплоть до сбора урожая.

По данным Федерации вин Бургундии, около 1 тыс. га виноградников в регионе Шабли пострадали от майского шторма. А избыток влаги способствовал размножению разрушительного грибка мучнистой росы.

Болезнь вызывает огромные потери урожая и может также повлиять на качество вина.

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