Изменил ли Илон Маск свою позицию по отношению к Трампу после дебатов с Харрис

Американский предприниматель Илон Маск высказался о дебатах между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на дебатах Харрис превзошла ожидания, но миллиардер и далее будет поддерживать Трампа.

«Хотя я не думаю, что ведущие дебатов были справедливы к Дональду Трампу, сегодня вечером Камала Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда речь идет о том, чтобы делать реальные дела, а не просто говорить красивые слова, я твердо уверен, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше», – написал Илон Маск в соцсети X 11 сентября 2024 года.

Также он задался вопросом: если Камала Харрис способна на хорошую работу, почему она не продемонстрировала это на посту вице-президента США?

По словам Илона Маска, действующий президент США Джо Байден «редко появляется на работе», так что Камала Харрис, как считает предприниматель, фактически уже управляет страной.