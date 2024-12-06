Изотермакс
город: Томск
Район: Томск городской округ
Адрес: Профсоюзная, 28/1 ст5
Индекс: 634024.0
Телефон: +7 (3822) 94‒11‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://izotermax.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк