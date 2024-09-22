Израиль отрицает свою причастность ко взрывам пейджеров в Ливане

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о том, что Тель-Авив не связан со взрывами пейджеров в Ливане, так как не хочет вступать в еще одну войну, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, Герцог уточнил, что у шиитского движения «Хезболла» много недоброжелателей, которые способны на подобное.

«Ливан стал заложником террористической организации и по совместительству политической партии «Хезболла», – сказал глава государства.

Что касается ракетного удара Израиля по Ирану, президент заявил, что Тель-Авив будет защищать свой народ и устранит любые угрозы его существованию.