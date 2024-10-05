Израиль подтвердил, что Иран попал ракетами по базам BBC, и сделал заявление

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о том, что страна ответит на массированную ракетную атаку Ирана когда и как израильское руководство сочтет уместным, сообщает Zakon.kz.

«То, как мы отреагируем на это преступное нападение Ирана, будет ясно тогда и в том месте, когда и где мы решим в соответствии с указаниями израильского политического руководства», – цитирует ТАСС Хагари.

Также сообщается, что израильская армия подтвердила информацию о том, что при ракетной атаке со стороны Ирана 1 октября ударам подверглись две базы ВВС Израиля.

«Было несколько попаданий в центральной части страны – в гражданских районах. Были также попадания по авиабазам в Неватиме и Тель-Нофе», – заявил Хагари.

По его словам, в результате этих попаданий «не были задеты самолеты и не было причинено ущерба потенциалу военно-воздушных сил».

«Сразу после атаки самолеты ВВС Израиля продолжили наносить удары на Ближнем Востоке и наносят их даже сейчас», – отметил представитель военных.

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации «Хезболлах» и иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели, Израиль же утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена. Израильский Генштаб пообещал выбрать время и удивить ответом на атаку, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары по Израилю будут еще более масштабными.