Израиль ввел особое чрезвычайное положение на фоне ударов по «Хезболле»

Израиль ввел особое чрезвычайное положение на фоне ударов по «Хезболле»

Израиль ввел особое чрезвычайное положение на фоне ударов по "Хезболле"

Израильские власти 23 сентября ввели особое положение в сфере гражданской обороны по всей территории страны на фоне ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам шиитского движения «Хезболла», сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Kan, это решение, утвержденное министрами, значительно расширяет полномочия ЦАХАЛ в регулировании гражданской активности. В частности, военные теперь могут запрещать массовые собрания, ограничивать посещение учебных заведений и вводить дополнительные меры, необходимые для защиты населения.

Также сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана с призывом покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие, утверждая, что ракеты движения размещены в домах мирных жителей, что представляет угрозу для безопасности Израиля.

Позже стало известно, что число погибших в результате авиаудара Израиля по столице Ливана выросло до 50. 

youcanchoose

Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию

Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию

Dior Nail Glow Уход для красоты ногтей

Dior Nail Glow Уход для красоты ногтей

Женщина замерзла насмерть в такси во время снегопада в Южно-Африканской Республике

Женщина замерзла насмерть в такси во время снегопада в Южно-Африканской Республике

Число погибших в результате авиаудара Израиля по столице Ливана выросло до 50

Число погибших в результате авиаудара Израиля по столице Ливана выросло до 50

Dior Huile Abricot Питательное масло для ногтей и кутикулы

Dior Huile Abricot Питательное масло для ногтей и кутикулы

Из-за сильных дождей в Японии эвакуировали 130 тысяч человек

Из-за сильных дождей в Японии эвакуировали 130 тысяч человек

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.