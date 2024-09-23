Израиль ввел особое чрезвычайное положение на фоне ударов по «Хезболле»

Израильские власти 23 сентября ввели особое положение в сфере гражданской обороны по всей территории страны на фоне ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам шиитского движения «Хезболла», сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Kan, это решение, утвержденное министрами, значительно расширяет полномочия ЦАХАЛ в регулировании гражданской активности. В частности, военные теперь могут запрещать массовые собрания, ограничивать посещение учебных заведений и вводить дополнительные меры, необходимые для защиты населения.

Также сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана с призывом покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие, утверждая, что ракеты движения размещены в домах мирных жителей, что представляет угрозу для безопасности Израиля.

Позже стало известно, что число погибших в результате авиаудара Израиля по столице Ливана выросло до 50.