Известная американская телеведущая переехала в Британию из-за победы Трампа

Известная американская телеведущая переехала в Британию из-за победы Трампа

Известная американская телеведущая переехала в Британию из-за победы Трампа

Популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес переехала из США в Великобританию из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

По информации портала TMZ, она обосновалась в своем новом доме на юго-западе Англии, примерно в двух часах езды от Лондона, который был приобретен еще до результатов выборов.

«Эллен Дедженерес … попрощалась с США. Мотивом стала победа Дональда Трампа на выборах», – говорится в сообщении.

Как рассказал изданию источник, Дедженерес была крайне разочарована победой Трампа, так как она активно поддерживала его конкурентку Камалу Харрис.

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