Известная авиакомпания запретила брать на борт пейджеры и рации

После взрывов пейджеров и раций в Ливане авиакомпания Emirates запретила провозить в своих самолетах, следующих через Дубай, эти средства связи, сообщает Zakon.kz.

На сайте авиаперевозчика уточняется, что правило распространяется как на багаж, так и ручную кладь пассажиров. В случае если пейджеры или рации обнаружат, то конфискуют.

«Всем пассажирам, путешествующим рейсами в/из/через Дубай, запрещено провозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже или ручной клади. Такие предметы будут конфискованы полицией Дубая», – сказано в сообщении.

Напомним, в середине сентября в Ливане взорвались пейджеры, рации, а также другие устройства связи, принадлежащие членам «Хезболлы». В результате пострадали более четырех тысяч человек, десятки погибли.