Известный юрист: Дурова преследуют ровно за то, за что убили Кеннеди

Известный юрист: Дурова преследуют ровно за то, за что убили Кеннеди

Известный юрист: Дурова преследуют ровно за то, за что убили Кеннеди

Известный российский юрист Екатерина Гордон прокомментировала задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции, сообщает Zakon.kz.

Своими мыслями она поделилась в Instagram.

«Знаете за что на самом деле преследуют Дурова? Ровно за то, за что убили Кеннеди. Он решил создать оборот денег, не подконтрольный «владельцам денег». Макрон – беспомощная кукла. За ним все те же семьи, которые не могут выпустить из своих рук денежный станок и подконтрольный МВФ и Центробанкам оборот валют», – написала Екатерина Гордон 28 августа 2024 года.

Она напомнила, что основатель Telegram сообщил о планах по запуску децентрализованной площадки для торговли цифровыми валютами.

«Следующим шагом развития Telegram являлось создание децентрализованных инструментов, в том числе криптокошельков, а также децентрализованных криптобирж. Как думаете: Ротшильды, Морганы, Барухи, Рокфеллеры дадут это сделать? Свободы слова никогда не существовало… Свобода – понятие, с помощью которого манипулируют рабами», – заключила Екатерина Гордон.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, что их генеральному директору «нечего скрывать».

26 августа в прокуратуре Парижа рассказали, в чем обвиняют Павла Дурова.

Во время задержания основателя Telegram с ним находились телохранитель и девушка. После допроса их отпустили.

28 августа суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи, но ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.

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